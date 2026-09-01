Напоминания и викторины: Сферум запускает новые сервисы к учебному году

К началу 2026–2027 учебного года российский образовательный сервис Сферум запустил несколько новых функций, включая сервис полезных уведомлений «Напоминатель», викторины и тесты, а также трансляции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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