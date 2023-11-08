В Челябинской области доля продаж премиальных автомобилей выросла в III квартале

В Челябинской области выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом до трёх лет на 6,4% по итогам III квартала по сравнению со II кварталом и на 44,9% относительно аналогичного периода прошлого года.
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