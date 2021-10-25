Китайцы представили конкурента Rolls-Royce Cullinan

Китайская люксовая марка Hongqi рассекретила большой внедорожник LS7. Модель построена по образу «мейнстримного» E-HS9, только превосходит его по размерам и полагается не на электрический привод, а на V-образную «восьмерку» собственной разработки.
Китайская люксовая марка Hongqi рассекретила большой внедорожник LS7. Модель построена по образу «мейнстримного» E-HS9, только превосходит его по размерам и полагается не на электрический привод, а на V-образную «восьмерку» собственной разработки.
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