Владимир Путин даст поручение проработать вопрос с финансированием строительства тубдиспансера и увеличения мощности очистных сооружений в Майкопе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на дистанционной встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду поднял вопрос реализации проектов строительства противотуберкулезного диспансера и увеличения мощности очистных сооружений в столице республики.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на дистанционной встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду поднял вопрос реализации проектов строительства противотуберкулезного диспансера и увеличения мощности очистных сооружений в столице республики.
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