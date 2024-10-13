5 российских брендов, на которые стоит обратить внимание

Медленная мода неуклонно укрепляет свои позиции: минимализм, чистые цвета, сочетаемость, индивидуальность, рациональный подход к формированию гардероба и личного пространства – тренды, которые с нами надолго.
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