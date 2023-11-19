Минфин ФРГ: изъятие 60 миллиардов евро из бюджета повлечет тяжелые последствия

Согласно заявлению министра финансов Германии Кристиана Линднера, судебный запрет на перераспределение невостребованных кредитов на сумму € 60 млрд в ФРГ приведет к серьезным краткосрочным последствиям для немецкой экономики.
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