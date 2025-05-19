ВС России уничтожили точку взлёта БПЛА «Баба-яга» ВСУ в зоне СВО

Бойцы отдельного разведывательного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявили и уничтожили точку взлёта БПЛА «Баба-яга» ВСУ на одном из направлений в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.
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