Царьград
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Царьград

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И так тоже можно: "Переобулся" и пошёл в атаку. Противники войны начали судиться

И так тоже можно: "Переобулся" и пошёл в атаку. Противники войны начали судиться

И так тоже, оказывается, можно было: сначала исправился и поддержал Родину, а затем "переобулся" и пошёл в атаку.

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