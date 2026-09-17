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Мировое обозрение

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«Маразм какой-то»: Финский военкор ответил критикам своей поездки в Крым

«Маразм какой-то»: Финский военкор ответил критикам своей поездки в Крым

Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен оказался в эпицентре скандала из-за собственной профессиональной любознательности.

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