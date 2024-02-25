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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Россия готовит удар в самое сердце Европы. Какие будут последствия этого шага.

Россия готовит удар в самое сердце Европы. Какие будут последствия этого шага.

Никогда не стоит недооценивать Путина. История уже много раз показывала, что он всегда "работает на перспективу".

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Комментарии
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OI
Olga Ivannikova
Это только мы  соблюдаем все договоренности. А Запад плюёт на все договоры. Вероятно, и денонсация будет только на бумаге.
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11 час.
Дмитрий Федорович
Ещё ни один договор не остановил войну.Договоры -это работа для дипломатов.Вроде как вершат историю.На самом деле выглядит странно.Европа вооружает украину,а мы ей газ качаем через украину.Что эта за дипломатия?НЕ понятно.Договор то выполняем.Кроме как мы ни кто не выполняет.
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9 час.
В С
Значит есть уверенность , что скоро будем качать через свою территорию.
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8 час.

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