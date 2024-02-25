Россия готовит удар в самое сердце Европы. Какие будут последствия этого шага.

Это только мы соблюдаем все договоренности. А Запад плюёт на все договоры. Вероятно, и денонсация будет только на бумаге.

Дмитрий Федорович

Ещё ни один договор не остановил войну.Договоры -это работа для дипломатов.Вроде как вершат историю.На самом деле выглядит странно.Европа вооружает украину,а мы ей газ качаем через украину.Что эта за дипломатия?НЕ понятно.Договор то выполняем.Кроме как мы ни кто не выполняет.