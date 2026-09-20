В приватном маленьком саду...(Ирина Абрамова)

В приватном маленьком саду Так хороши так свежи розы. Им не страшны ничьи угрозы И шёпот вечером в бреду.
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