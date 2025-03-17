Волонтеры «Единой России» продолжают реализацию проекта «Выходные с ветераном»

В рамках федерального партийного проекта «Историческая память» и регионального партпроекта «Выходные с ветераном» активисты волонтерского корпуса «Единой России», в числе которых представители «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» побывали в гостях у Анны Федоровны Лялиной.