Волонтеры «Единой России» продолжают реализацию проекта «Выходные с ветераном»

В рамках федерального партийного проекта «Историческая память» и регионального партпроекта «Выходные с ветераном» активисты волонтерского корпуса «Единой России», в числе которых представители «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» побывали в гостях у Анны Федоровны Лялиной.
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