Что не так с подбитым «Абрамсом»? Вышибные панели сработали?

Первый уничтоженный M1 Abrams на актуальном ТВД «наделал много шума». С одной стороны – это только начало, а с другой, очень интересно, что может происходить с американским танков в условиях поражения современными противотанковыми средствами.
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