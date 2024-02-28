Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что не так с подбитым «Абрамсом»? Вышибные панели сработали?

Что не так с подбитым «Абрамсом»? Вышибные панели сработали?

Первый уничтоженный M1 Abrams на актуальном ТВД «наделал много шума». С одной стороны – это только начало, а с другой, очень интересно, что может происходить с американским танков в условиях поражения современными противотанковыми средствами.

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