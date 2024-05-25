Россияне стали бронировать отели Камчатки летом больше в 2,5 раза

Туристы из России начали интересоваться Камчаткой в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил сервис «Яндекс Путешествия» после сравнения бронирований отелей за июнь-август 2023 и 2024 годов.