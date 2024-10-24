На McDonald's подали первый иск после массового отравления бургерами в США

На компанию McDonald's подали первый судебный иск после вспышки кишечной палочки, которую, предположительно, мог вызвать не прошедший термическую обработку лук в бургерах, сообщили в информационном агентстве Reuters.
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