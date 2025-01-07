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Глава Минфина США пригрозила Китаю "значительными последствиями" за помощь РФ

Глава Минфина США пригрозила Китаю "значительными последствиями" за помощь РФ

Global Look Press/Jasper Jacobs/Keystone Press Agency Министр финансов США Джанет Йеллен во время разговора с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном заявила, что у компаний Китая начнутся проблемы, если Пекин окажет России материальную поддержку в конфликте на Украине.

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СЗ
Светлана Зуева
Кашолка ....
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