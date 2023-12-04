Уилл Смит рассказал о работе над фильмом «Я — легенда 2»

Американский актер Уилл Смит подтвердил участие в работе над продолжением фильма «Я — легенда». Он заявил, что вернется к роли Роберта Невилла на Международном кинофестивале в Саудовской Аравии, пишет Screen Daily 2 декабря.
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