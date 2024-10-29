Axios: глава ЦРУ Бёрнс предложил 28-дневное перемирие в секторе Газа

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Билл Бёрнс предложил 28-дневное перемирие в секторе Газа на встрече с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой "Моссада" Давидом Барнеа в Дохе.
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