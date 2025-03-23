Как разные знаки зодиака распоряжаются своими финансами и на что тратят деньги Алёна Юрьева Астрология — это не только увлекательная наука, объясняющая нашу личность и поведение, но и система, которая может дать представление о наших финансовых привычках.
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