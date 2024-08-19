Герои из Silent Hill, Metal Gear, Tekken и других игр: геймер назвал 72 камео-персонажа в Astro BotЗанимательный приключенческий платформер Astro Bot от разработчиков из студии Team ASOBI обещает удивить игроков приятными отсылками и участием знаменитых персонажей.