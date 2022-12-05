Новости, события, факты

145 906 подписчиков

США лишают Европу не только российских энергоресурсов, но и международных инвестиций

США лишают Европу не только российских энергоресурсов, но и международных инвестиций

Закон о снижении инфляции, подписанный Джозефом Байденом еще в августе, серьезно бьет по промышленному развитию Европы, что особенно болезненно в период энергетического кризиса и военного конфликта на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх