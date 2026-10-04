Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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За день над Россией уничтожено 280 украинских беспилотников

За день над Россией уничтожено 280 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 280 дронов ВСУ над территорией России за день.

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