«Игра воображения» — 22 забавных примера парейдолических иллюзий

Вы слышали когда-нибудь про парейдолию? Это феномен, который заставляет нас видеть в случайных предметах самые различные образы: веселую мордашку на кусочке хлеба, глаза на стуле, силуэт НЛО на двери… «Что за глупости?», — думаете вы.
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