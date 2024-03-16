Крушение иллюзий Запада: как Россия подтверждает позицию лидера

С началом Крымской весны, а в ходе специальной военной операции наглядно проявилось, как мировое сообщество прощается с иллюзиями, которые, казалось, определяли современное устройство международных отношений.
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