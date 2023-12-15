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Признание финна: Русский медведь проснулся. И наблюдает за медленной смертью Запада

Признание финна: Русский медведь проснулся. И наблюдает за медленной смертью Запада

"Финляндию просто впихнули в НАТО, не давая никакой альтернативной точки зрения". Журналист Кости Хейсканен, который почти два года живёт в России, откровенно рассказал, как по сегодняшний день ведёт войну против зла, против вранья - с Западом, с финскими СМИ, с финским правительством.

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