"Финляндию просто впихнули в НАТО, не давая никакой альтернативной точки зрения". Журналист Кости Хейсканен, который почти два года живёт в России, откровенно рассказал, как по сегодняшний день ведёт войну против зла, против вранья - с Западом, с финскими СМИ, с финским правительством.