«Прием пищи может влиять на давление»: врач пояснил, что не нужно есть гипертоникам утром

Гипертоникам следует тщательно подбирать продукты к завтраку. Врач-токсиколог Михаил Кутушов напомнил, что питание и пищевые привычки являются фактором, который необходимо как можно тщательнее контролировать при имеющейся гипертонии.
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