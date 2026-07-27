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Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана

Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана

@ kremlin.ru Tекст: Антон Антонов Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

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