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Царьград

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Армения на распутье: выбрать ЕАЭС или ЕС - решение за Ереваном

Армения на распутье: выбрать ЕАЭС или ЕС - решение за Ереваном

Армения стоит перед выбором между ЕАЭС и ЕС. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявляет, что совмещать членство в обоих союзах невозможно.

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