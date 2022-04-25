МИД РФ: Москва вовремя приняла меры для снижения рисков от действий Запада

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Агентство «Москва» Меры для снижения рисков от санкций Запада в России начали принимать своевременно, Москва активнее переходит на расчеты с партнерами в нацвалютах.