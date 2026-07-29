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Регионы России

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Samsung зафиксировала рекордный старт новых складных смартфонов в Индии и Южной Корее

Samsung зафиксировала рекордный старт новых складных смартфонов в Индии и Южной Корее

Новейшие складные смартфоны Samsung — Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 — успешно стартовали на индийском рынке, получив более 271 000 предварительных заказов всего за 72 часа с момента запуска 22 июля.

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