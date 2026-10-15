Цена складного флагмана может составить около 10 000 юаней Huawei готовит складной смартфон Mate X8 с увеличенным внутренним экраном, более ёмкой батареей и обновлённой камерой.
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