Китай и африканские страны заявили о приверженности продвижению высококачественного сотрудничества в рамках "Пояса и пути"

Пекин, 6 сентября /Синьхуа/ -- Китай и африканские страны будут укреплять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь", заявили участники совещания высокого уровня в рамках саммита Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ в четверг.