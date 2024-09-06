Китай и африканские страны заявили о приверженности продвижению высококачественного сотрудничества в рамках "Пояса и пути"

Пекин, 6 сентября /Синьхуа/ -- Китай и африканские страны будут укреплять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь", заявили участники совещания высокого уровня в рамках саммита Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ в четверг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)