Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мурашко: 22 человека остаются в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода

Мурашко: 22 человека остаются в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода

Прибывший по поручению Владимира Путина в Белгород министр здравоохранения России Михаил Мурашко с бригадой медиков из Москвы сообщил, что после обстрела города в больницах остаются 109 человек, 22 из них находятся в тяжелом состоянии.

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