Экс-советник Залужного заявил, что украинцев придется мобилизовывать с 21 года

КИЕВ, 3 февраля, ФедералПресс. Бывший советник экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста в стране с 25 до 21 года.
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