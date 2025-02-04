Важная информация

Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан 5 февраля 2025 года запланирован прием заявок-анкет о выделении квоты на выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации от иностранных граждан или лиц без гражданства, состоящих на миграционном учёте в г.
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