Важная информация

Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан 5 февраля 2025 года запланирован прием заявок-анкет о выделении квоты на выдачу разрешения на временное проживание в Российской Федерации от иностранных граждан или лиц без гражданства, состоящих на миграционном учёте в г.