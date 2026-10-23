Угроза атаки беспилотников во Владимирской области длится уже более 9 часов, сообщает РСЧС региона.Во Владимирской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
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