С Днем российской печати!

Быстро летит время – не успели мы отметить 95-летие журнала «За рулем» и 320-летний юбилей российской печати, как подоспела новая дата: с момента выхода первого номера первой российской газеты прошел 321 год.
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