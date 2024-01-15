СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

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Для жителей Свиблова проведут тренинг по успешному собеседованию

Служба занятости приглашает соискателей из района Свиблово в центры „Моя работа“ и „Моя карьера“, где горожане смогут принять участие в занятиях по составлению резюме и подготовке к будущему собеседованию.

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