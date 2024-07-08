Уральские металлурги выступят на крупнейшей промышленной выставке в Екатеринбурге

ММК принимает участие в крупнейшей промышленной выставке «ИННОПРОМ». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня, 8 июля, в Екатеринбурге на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» начинает работу XIV Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», участие в которой принимает ММК.