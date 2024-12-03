Почти 130 тысяч губернаторских подарков подготовили для детей в Алтайском крае

Каждый набор сладостей упакуют в праздничную коробку с заданиями, которые можно проходить на каникулах вместе со всей семьей Больше 128 тысяч новогодних губернаторских подарков вручат детям к Новому году в Алтайском крае.
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