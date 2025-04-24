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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэндин Подземски закончил матч с «Хьюстоном» с нулем во всех статистических категориях. Защитнику потребовалась капельница

Защитник «Голден Стэйт» отыграл 14 минут в матче с «Хьюстоном», борясь с проблемами с желудком. Стив Керр сообщил, что игроку потребовалась капельница в большом перерыве матча.

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