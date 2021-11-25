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Клопп о 5-й победе в группе ЛЧ: «На «Энфилде» аншлаг, и мы хотели обыграть «Порту»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). Мерсисайдцы одержали 5 побед в 5 играх группового этапа.

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