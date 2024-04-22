Аршавин в присутствии Черчесова заявил, что назначил бы в "Спартак" Карпина

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин в программе "После футбола с Георгием Черданцевым" на телеканале "Матч ТВ" заявил, что назначил бы на пост главного тренера московского "Спартака" наставника "Ростова" Валерия Карпина, а не Станислава Черчесова, который ранее тренировал сборную России.