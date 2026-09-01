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Орловские новости

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В Мценском районе задержали с крупной партией марихуаны

В Мценском районе задержали с крупной партией марихуаны

Наркотик массой 136 граммов, который мужчина нашёл в лесу и приготовил для себя, обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

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