На совместной пресс-конференции министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и министр внутренних дел Александр Добриндт представили итоги расследования ЧП в аэропорту Лейпциг/Галле, где в начале августа рядом с украинским самолетом был обнаружен дрон со взрывчаткой Изображение сгенерировано ИИ По утверждению Добриндта, исполнители и организаторы «гибридной атаки» якобы действовали «по заказу российских государственных структур».
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