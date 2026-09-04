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Дрон в Лейпциге выглядит убого по сравнению с поджогом рейхстага с Берлине

Дрон в Лейпциге выглядит убого по сравнению с поджогом рейхстага с Берлине

На совместной пресс-конференции министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль и министр внутренних дел Александр Добриндт представили итоги расследования ЧП в аэропорту Лейпциг/Галле, где в начале августа рядом с украинским самолетом был обнаружен дрон со взрывчаткой Изображение сгенерировано ИИ По утверждению Добриндта, исполнители и организаторы «гибридной атаки» якобы действовали «по заказу российских государственных структур».

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