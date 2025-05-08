Гладков: в течение суток Шебекинский округ атаковали 19 украинских БПЛА

В Шебекинском муниципальном округе, который включает в себя город Шебекино и несколько населённых пунктов, произошли атаки с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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