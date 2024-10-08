НАША ЛОСИНКА
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НАША ЛОСИНКА

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Дорожки возле двух домов в Лосинке сделают до конца года

Если жителям хочется, чтобы тот или иной участок асфальта во дворе превратили в островок зелени либо, наоборот, вместо него сделали асфальтовое покрытие (например, для расширения парковки или для обустройства удобной дорожки), нужно обращаться в районную управу.

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