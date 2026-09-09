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Рейтинг: в каких странах самые сложные экзамены на водительские права

Рейтинг: в каких странах самые сложные экзамены на водительские права

Сколько ошибок прощают в разных странах? Рейтинг сложности экзаменов ПДД / © Visual Capitalist На этой инфографике страны ранжированы по минимальной доле правильных ответов, необходимой для успешной сдачи теоретического экзамена на водительские права категории B.

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