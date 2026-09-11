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Регионы России

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Anthropic заблокировала аккаунты за использование ИИ-модели Claude для подготовки материалов в российских СМИ

Anthropic заблокировала аккаунты за использование ИИ-модели Claude для подготовки материалов в российских СМИ

В числе выявленных пользователей — бывший главный редактор Sputnik Moldova, который с помощью Claude перерабатывал румынские и молдавские новости, данные опросов и публикации оппозиции в русскоязычные материалы.

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