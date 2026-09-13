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Мировое обозрение

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RTX 2060 Super в 2025: брать б/у или доплатить?

RTX 2060 Super в 2025: брать б/у или доплатить?

GeForce RTX 2060 Super дебютировала в июле 2019 года как запоздалая работа над ошибками: обычная RTX 2060 с её 6 ГБ видеопамяти уже тогда выглядела спорно, а сегодня этот объём стал приговором.

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